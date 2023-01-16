Общество 16 января 2023, 01:41 Зеленский рассмеялся в ответ на слова Путина о Минских соглашениях Зарубин показал видео с реакцией Зеленского на речь Путина 2019 года о Минских соглашениях РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский смеялся во время речи Владимира Путина о Минских соглашениях. Видео пресс-конференции в Париже в 2019 году опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Так он отреагировал на попадание в санкционные списки Украины.

Журналист опубликовал видео из личных архивов. Кадры сняты на мобильный телефон на пресс-конференции в Елисейском дворце в 2019 году.

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На видео видно, как Зеленский усмехается, пытаясь спрятать улыбку рукой, а затем в открытую смеется во время речи Путина о мире и Минских соглашениях.

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«Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — подчеркнул Зарубин.

Его коллега, журналист и директор телеканала «Спас» Борис Корчевников отметил, что Украина умирает и обнуляется на глазах, в то время как власти страны заполняют «экселевские таблицы».

Ранее Зеленский утвердил санкции против 198 деятелей. В их числе оказались и украинские граждане.