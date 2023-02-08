Общество 08 февраля 2023, 09:34 Зарубежным виски и джину стали искать замену в России «Коммерсант»: российские компании стали искать замену виски и джину из-за рубежа rawpixel

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Производители крепкого алкоголя в России начали искать замену известным иностранным брендам виски и джина. Российские компании уже запускают свое производство. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, большой производитель водки — Тульский винокуренный завод 1911 — начинает производство рома из выдержанных дистиллятов, которые поставляет Доминиканская Республика. Продукт выйдет на рынок под названиями John Silver и Cristoforo.

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Линейка будет состоять из белого, темного и золотого рома с выдержкой от года до четырех лет, также туда войдет напиток на основе кокоса и рома с крепостью 21%. Компания собирается в этом году выпустить примерно миллион литров рома, цена за бутылку 0,5 литра будет варьироваться от 650 до 850 рублей.

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Предоставляющая данные о рынке розничной торговли компания NielsenIQ подсчитала, что за девять месяцев прошлого года в России зарегистрировали 36 новых российских брендов виски, 13 брендов ликеров и 20 местных марок джина.