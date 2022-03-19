Зарубежным компаниям предрекли скорое возвращение в Россию

Зарубежные компании, приостановившие свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине, возобновят работу летом. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

«Это выгодно для них, ведь она начали терять огромные деньги, уйдя из России. Думаю, к лету начнут возвращаться обратно», — заявил Миловидов.

Экономист объяснил, что в финансовом секторе России нет коллапса, поскольку рубль остановил свое падении относительно валюты. Также экспорт сократился по отдельным позициям, но по-прежнему продолжается.

«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин счел позитивным сигналом готовность приостановивших деятельности компаний сохранить за сотрудниками рабочие места.