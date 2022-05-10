Зарубежных ученых предложили пускать на работу в Россию без виз

России следует ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым для работы в НИИ и университетах. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он обратил внимание, что США создают удобные визовые условия, чтобы российские ученые уезжали в эту страну. По его мнению, России следует также создавать максимально удобный режим въезда для зарубежных ученых, написало РИА «Новости».

«Предлагаю [создать режим въезда], чтобы научные сотрудники и те, кто занимается [новыми] технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», — сказал Чернышов.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что облегчение въезда для зарубежных ученых было бы правильным решением, чтобы такие специалисты могли работать в университетах и НИИ России.