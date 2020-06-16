Мебельщики в РФ попросили ограничений для зарубежных конкурентов

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) решила добиться новых ограничений для иностранных конкурентов в государственных и муниципальных заказах.

Российские мебельщики заявили газете «Коммерсант», что нужно разрешить приобретение только отечественной продукции. Сейчас импортную мебель можно закупить при цене до 100 тысяч рублей за единицу. Низкая стоимость китайской продукции и известность европейских брендов очень мешают отечественным производителям конкурировать с ними на рыночных условиях.

Поэтому ассоциация мебельщиков обратилась в Минпромторг с предложением вывести из-под ограничений закупки недорогих товаров по цене до 100 тысяч рублей. Тем более, что любой запрет можно обойти. Об этом изданию заявил Президент АМДПР Александр Шестаков.

«Любая компания может объявить закупку офисного кресла за 99 тысяч рублей или 10 кресел за 999 тысяч рублей», — заявил эксперт. Он привел в пример псковскую музыкальную школу, закупившую итальянские стулья стоимостью 80-100 тысяч рублей за каждый. При этом, в них не было ничего такого, что не мог бы повторить российский производитель, продающий свои изделия по гораздо более низкой цене.

Поэтому в ассоциации считают необходимым в принципе запретить закупки импортной мебели для государственных и муниципальных нужд вне зависимости от ее цены.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подтвердил изданию, что предложение ассоциации уже обсуждалось и в целом поддерживается.

В мае заскучавшие на самоизоляции россияне запустили флэшмоб «Какой ты диван». Они начали разыскивать в сети мебель, в названиях которой присутствуют их имена.