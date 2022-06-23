Зарубежные приложения для знакомств потеряли половину клиентов из России

Количество пользователей зарубежных интернет-сервисов для знакомств в России в апреле–мае сократилось вдвое. При этом, как сообщили «Известия», до российских служб знакомств дошло только около 12% их пользователей.

Аналитики Big Data МТС подсчитали, что сокращение зафиксировали в сравнении с цифрами февраля-января 2022 года.

Все произошло после того, как Tinder отключил на территории России платные опции, а Badoo и Bumble заблокировали мобильные приложения.

В компании-партнере нескольких digital-сервисов изданию сообщили, что с зарубежных сервисов знакомств ушли до четырех миллионов пользователей. При этом подавляющее большинство этих юзеров не перешли на российские платформы, констатировал собеседник издания.

Дело в том, что пользователи не находят на отечественных платформах тех платных услуг, которые были у иностранных сервисов, объяснили эксперты. По оценке платформы Mamba, в деньгах российский дейтинг-рынок в 2022 году может стать меньше на 10–15%.