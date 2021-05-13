Зарубежные компании с аудиторией в полмиллиона человек предложили обязать открывать представительства в РФ

Зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией сайтов более 0,5 миллиона россиян могут обязать открывать представительства в России.

В случае отказа IT-гигантам могут грозить запреты на размещение рекламы и получение средств российских пользователей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он уточнил, что является соавтором данного законопроекта. Документ может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях», — пояснил Хинштейн.

Парламентарий добавил, что помимо запрета на рекламу возможными санкциями за нарушение новых правил могут стать запрет на проведение платежей в адрес ресурса и на сбор и трансграничную передачу нарушителем персональных данных.