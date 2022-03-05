Зарубежные компании предложили национализировать

Глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков предложил национализировать зарубежные компании в России. Свою позицию он пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Шмакова, такой шаг поможет избежать потери рабочих мест и важных производств при уходе компании с российского рынка.

«До нас пока жалоб не доходило и не поступало. Если там есть профсоюзные организации в этих компаниях, то они будут вместе с соответствующим отраслевым профсоюзом и с подключением нас как Федерации решать этот вопрос. Но вообще мы еще 25 числа приняли свое заявление, в котором по подобным случаям предлагаем национализировать такие компании, чтобы сохранить рабочие места там, где это можно сделать», — сказал он.