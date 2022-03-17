Зарубежные компании по производству пива продолжат работу в РФ

Крупнейшие производители пива — члены Ассоциации производителей пива — не уйдут с российского рынка. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов, написала «Газета.ru».

По словам Мамонтова, именно эти компании (Carlsberg Group, Heineken и AB InBev Efes) занимают более 70% на российском рынке.

«Все компании объявили, что их российские производства продолжают работу в России, хотя часть игроков будут работать с некоторыми ограничениями», — сообщил он.

Компании делают все для того, чтобы минимизировать негативные последствия для потребителей.