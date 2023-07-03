Общество 03 июля 2023, 04:06 Зарплаты в России продолжили расти, но работать оказалось некому «Ведомости»: российские зарплаты выросли на фоне серьезного дефицита кадров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские зарплаты продолжают расти, несмотря на существенный дефицит кадров. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на опрошенных рекруторов.

В материале сказано, что с начала 2023 года наблюдается самая низкая оснащенность рабочими кадрами за прошедшие 25 лет. На рынке труда в России сложилась противоречивая ситуация. В компаниях открыли много высокооплачиваемых вакансий, но претендентов на них очень мало.

Реклама

Особенную просадку кадров наблюдают в экономической сфере. По результатам мониторинга, который провел Центробанк, в отрасли с января 2023 года ощущается наиболее низкая обеспеченность сотрудниками.

По данным Росстата, из-за недостатков кандидатов компаниям приходится повышать зарплаты на предлагаемых должностях. Только в апреле этого года средняя номинальная заработная плата составила 71 204 рубля, что является выше на 13% по сравнению с 2022 годом.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. Он отметил, что для увеличения нижнего порога зарплаты требуется ввести прогрессивную шкалу налогообложения.