Зарплаты учителей в регионах предложили сравнять с московскими

Необходимо уравнять зарплату учителей в России, поскольку педагоги в поисках лучшей зарплаты уезжают в крупные города из регионов. Об этом в беседе с Ura.ru заявил депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алехин.

По мнению политика, заработная плата педагогов должна быть одинаковой в среднем по стране. Он назвал неправильной ситуацию, в которой врачи в поисках лучшей зарплаты переезжают из регионов в мегаполисы.

«Лучшие педагоги, если есть возможность, уезжают в ХМАО, где действуют северные надбавки, либо в Москву, Санкт-Петербург», — сказал Алехин.

Он заявил, что рассмотрение вопроса должно лечь на плечи федерального правительства, а не на регионы.

«У них совершенно разные возможности. В Новосибирске одни возможности, в Омске — другие, в Питере — третьи, в Москве — четвертые», — добавил политик.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 12 миллиардов рублей на повышение заработных плат бюджетным работникам.