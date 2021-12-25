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    25 декабря 2021, 18:03

    Зарплаты учителей в регионах предложили сравнять с московскими

    Депутат Алехин предложил уравнять зарплату учителей по стране

    Максим Зинкин

    Необходимо уравнять зарплату учителей в России, поскольку педагоги в поисках лучшей зарплаты уезжают в крупные города из регионов. Об этом в беседе с Ura.ru заявил депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Алехин.

    Зарплаты учителей в регионах предложили сравнять с московскими

    По мнению политика, заработная плата педагогов должна быть одинаковой в среднем по стране. Он назвал неправильной ситуацию, в которой врачи в поисках лучшей зарплаты переезжают из регионов в мегаполисы.

    «Лучшие педагоги, если есть возможность, уезжают в ХМАО, где действуют северные надбавки, либо в Москву, Санкт-Петербург», — сказал Алехин.

    Он заявил, что рассмотрение вопроса должно лечь на плечи федерального правительства, а не на регионы.

    «У них совершенно разные возможности. В Новосибирске одни возможности, в Омске — другие, в Питере — третьи, в Москве — четвертые», — добавил политик.

    Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 12 миллиардов рублей на повышение заработных плат бюджетным работникам.