Зарплаты учителей и врачей предложили поднять до размера 2 МРОТ

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект закона о повышении зарплат учителям и врачам. По их задумке, эти специалисты должны получать не меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

В пояснительной записке к законопроекту (оказалась в распоряжении РИА «Новости») сказано, что в каждом случае речь будет идти о региональном МРОТ.

Соавтор инициативы депутат Михаил Щапов объяснил, что дополнительные расходы на это могут прописать в проекте закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Специально, чтобы учесть процедурные моменты, срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год», — подчеркнул парламентарий.

Но правительство законопроект не поддержало. Там заявили, что не понимают, как установление базовых ставок будет регулироваться в отдельных субъектах РФ. Речь идет о тех местах, где нет региональных соглашений о минимальной заработной плате. Неясно, как это будет работать и для сотрудников организаций, финансирующихся из федерального бюджета. Кабмину не понравилось и само предложение выделить из всех госработников только педагогов и медиков.

В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Они касаются социальной сферы. В том числе Путин подписал документ о продлении программы маткапитала до конце 2026 года и закон о бесплатном питании школьников младших классов.