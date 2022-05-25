Зарплаты четырех миллионов россиян вырастут после повышения МРОТ

Заработная плата примерно четырех миллионов россиян вырастет благодаря повышению минимального размера оплаты труда на 10%. Об этом на заседании президиума Государственного совета заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, написал ТАСС.

«Повышение МРОТ на 10% позволит увеличить заработную плату примерно четырех миллионов россиян», — сообщил он.

Котяков уточнил, что в настоящее время выплаты по прожиточному минимуму получают около 15 миллионов граждан.

Также глава Минтруда сказал, что после поручения Владимира Путина об индексации пенсий на 10% неработающим пенсионерам средняя сумма увеличится до 19 360 рублей. Всего повышение коснется около 35 миллионов граждан.

Президент России Владимир Путин, открывая заседание президиума, высказался о необходимости проведения политики роста заработных плат, опережающего стоимость жизни.

Российский лидер заявил, что кабмину необходимо увеличить выплаты военнослужащим, принимающим участие в специальной операции на Украине.

«Также поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит больше 30 тысяч рублей», — заявил он.

По мнению Путина, базовым ответом России на текущие демографические вызовы должно стать увеличение многодетных семей, этот институт должен закрепиться в качестве нормы.

Путин подчеркнул, что по итогам 2022 года уровень инфляции в России установится на уровне 15%.

Ранее глава государства предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам в России, а с 1 июля увеличить минимальный размер оплаты труда до 15 тысяч 279 рублей.