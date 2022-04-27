Путин пообещал проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетников
Путин: пенсии и зарплаты бюджетников проиндексируют
Пенсии и заработные платы бюджетников проиндексируют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в среду.
Российский лидер подчеркнул, что планы западных стран по экономическому удушению России провалились.
«Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать нас в медвежий угол, но не достиг цели», — заявил он.
Также президент поручил проработать новые антикризисные меры. В частности, укреплять индустриальный и технологический суверенитет России, обеспечивать работу внутреннего рынка.