Большинство россиян перестали получать зарплату «в конвертах»

В России официальную зарплату, с которой работодатель делает налоговые отчисления, получают порядка 86% жителей. Тех, кому платят «в конверте», осталось немного.

Опыт получения зарплаты «в конверте» есть у каждого третьего опрошенного, отмечено в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) сообщили, что получают всю зарплату официально», — отметили эксперты.

«В конверте» получают 6% работающих россиян, еще 5% получают одну часть зарплаты официально, а другую — нет.

За работу «в конверте» отдают по 16% сотрудников из сферы строительства и торговли. Неофициально платят 14% разнорабочих и 9% представителей малого бизнеса. Среди работников сферы услуг «в конверте» зарплату получают 8%.

Из всех опрошенных 45% отнеслись с пониманием к неофициальным выплатам зарплаты. Такой порядок оказался неприемлемым для 46% респондентов. Треть россиян — 34% — призналась, что в определенное время получала серую зарплату.

ВЦИОМ провел опрос 5 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.