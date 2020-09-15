В России могут установить минимальную зарплату в час

В России могут ввести понятие «минимального размера часовой ставки». Почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь к работникам с почасовой оплатой труда».

Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы, сообщила газета «Известия». Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

Почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах. Например, в прошлом году в Германии минимальная ставка за час составляла 8,5 евро, в Болгарии — шесть евро, в Румынии — 7,7 евро, в Венгрии и Латвии — 9,9 евро.

Однако необходимость нового показателя для России пока неясна. По мнению экспертов, введение почасового МРОТ не лишит работодателей возможности платить людям меньше минимального заработка.

Кроме того, много вопросов вызывает также вычисления минимальной стоимости часа: как отметил эксперт, если отталкиваться от МРОТ, минимальная стоимость будет различаться в зависимости от месяца и региона.

Ранее стало известно, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда в 2021 году еще не принято. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум в 2020 году — 12 392 рубля.