Общество 07 февраля 2024, 11:45 «Зарплата.ру» и «Хекслет»: 35% опрошенных россиян готовы работать под руководством ИИ

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Аналитики сервиса «Зарплата.ру» и школы «Хекслет» провели опрос и выяснили, как много россиян согласны работать под началом искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил RT.

Так, 35% респондентов выразили готовность вести трудовую деятельность под руководством программы. Еще 53% считают, что с соответствующими задачами лучше справиться человек. Кроме того, 24% участников указали на незаменимость текущего начальника.