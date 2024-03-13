Общество 13 марта 2024, 12:17 «Зарплата.ру»: более 80% россиян задерживаются на работе несколько раз в неделю

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В России 81% жителей задерживается на работе по несколько раз в неделю. Об этом сообщил RT со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».

Еще 71% опрошенных признались, что регулярно работают по выходным. Из них 22% — каждую субботу и воскресенье, еще 49% — не чаще раза в месяц.

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Большинство перерабатывают из-за чувства ответственности. Так ответили 34% респондентов. Еще 22% не хотят откладывать задачи или не могут делегировать, потому что не доверяют коллегам. Наконец, 8% работают внеурочно из-за удаленкии и размытого графика.

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