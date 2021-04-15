Зарплата космонавтов поднимется до 500 тысяч

Заработная плата кандидатов в космонавты увеличится до почти 300 тысяч рублей после повышения, а профессионалов — до 500. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Президент [России Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата», — привел его слова ТАСС.

У опытных специалистов повышение составит 50%. После этого их средняя зарплата будет чуть больше 500 тысяч рублей, отметил Inforeactor.

Сейчас уровень окладов отечественных космонавтов почти в два раза ниже, чем у их коллег из Америки и Европы. Пилоты NASA получают около восьми-девяти тысяч долларов (614-691 тысяча рублей), а сотрудники Европейского космического агентства — семь-восемь тысяч долларов (538-614 тысяч рублей).

На решение вопроса о повышении зарплат космонавтов ушло практически четыре месяца. К работе подключились Администрация президента России, правительство, Минэкономразвития, Минфин.

Первые выплаты после повышения поступят в ближайшее время. По словам Овчинникова, увеличение заработной платы космонавтов — приоритетная задача для корпорации, которой непосредственно занимаются глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Кононенко и ответственные подразделения корпорации.