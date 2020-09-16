В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Объем «серых» зарплат в России возрастет на 30% до конца 2020 года — такой прогноз дали в Институте развития правового общества.

Объем теневых зарплат станет больше на фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики, пишет газета «Известия».

По оценкам «Опоры России», 25–30% населения страны работают в малых и средних компаниях, а именно там зарплаты в конвертах предлагают чаще всего. Однако у работников, которые соглашаются на «серую» зарплату, возникают проблемы с получением кредитов и компенсаций при увольнении, а также они лишают себя достойной пенсии.

Самой проблемной в этом плане традиционно считается сфера услуг. Плюс ко всему, именно она значительно пострадала во время пандемии коронавируса. Малому и среднему бизнесу отчасти помогли антикризисные меры поддержки, но, по мнению экспертов, необходимо также искать новые способы, которые простимулируют предпринимателей к переходу в белый сектор.

Накануне стало известно, что в России могут ввести понятие «минимального размера часовой ставки». Это даст дополнительную гарантию трудящимся гражданам. МРОТ необходимо повышать, но не все россияне работают полный рабочий день. Нововведение защитит работающих по краткосрочным трудовым договорам, заявил в беседе с «360» глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.