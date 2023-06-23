23 июня 2023, 13:54
«Зарядку долголетия» проведут в парке искусств «Музеон» в Москве
Заммэра Москвы Ракова: «Зарядку долголетия» для пожилых горожан проведут в парке «Музеон»
Серия мероприятий «Зарядка долголетия» для пожилых москвичей начнется 27 июня в 10:00 в парке искусств «Музеон», рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Жители Москвы старшего возраста смогут прийти на деревянную террасу парка искусств «Музеон» или в любой центр московского долголетия, чтобы познакомиться с мастер-классами по гимнастике, цигуну и зумбе.
Уже открыто более четырех тысяч групп на свежем воздухе, неизменной популярностью среди участников пользуются спортивные мероприятия.
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить заявку в центре госуслуг, отделах долголетия или на портале mos.ru.
Ранее в центрах московского долголетия открылись комнаты прохлады.
Пенсионеры
Активное долголетие
Москва 2023
Анастасия Ракова
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