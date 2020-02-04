Заразных иностранцев предложили депортировать из России

Иностранных граждан с опасными заболеваниями могут начать депортировать из России. МВД уже подготовило законопроект, чтобы появилась возможность выдворять людей из страны, если они инфицированы коронавирусом, туберкулезом, чумой и так далее.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства и текст документа, в список заболеваний, опасных для других людей, вошли 16 вирусов.

Законопроект предполагает, что МВД и другие федеральные органы исполнительной власти смогут определять особенности перевозки иностранцев при их депортации из-за инфекций. За выполнением международных договоров о выдворении таких людей будут следить Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

При этом иностранным гражданам будут предоставлять лечение, сопровождение и перевозку. Сейчас в России нет подобного закона, поэтому в кабмине уверены, что его отсутствие негативно влияет на гигиеническую безопасность населения страны.

«Такой закон, безусловно, нужен. Этому пример и распространение коронавируса, и предыдущие инфекции — свиной и птичий грипп, атипичная пневмония. Мир стал глобальным, вопросы безопасности в нем требуют от государства принятия мер по защите своих граждан», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ожидается, что в марте документ рассмотрит правительство, а в мае его внесут на рассмотрение в Госдуму.

В конце 2019 года появились первые заболевшие новым типом коронавируса. Очаг инфекции находится в китайском Ухане, но вирус уже распространился за пределы страны. Сейчас заболевших насчитывается уже более 20 тысяч людей. Летальным исходом закончились 426 случаев заражения.

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