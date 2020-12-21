Иммунолог оценил заразность нового штамма коронавируса

Новый, более заразный штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании и ряде других стран, не несет катастрофической угрозы. Об этом заявил иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее британские власти заявили, что новый вариант SARS-CoV-2 на 70% более заразен, чем другие разновидности вируса. Ранее заразные штаммы находили в ЮАР, Австралии, Дании, Италии и Нидерландах. В Дании были уничтожены миллионы норок на зверофермах из-за мутировавшего вируса у нескольких зверьков.

После новостей из Британии, где из-за разгона пандемии пришлось объявить локдаун в Лондоне и на юге страны, ряд стран ЕС закрыли с королевством авиасообщение. А Саудовская Аравия и вовсе перекрыла границы.

По словам Жемчугова, коронавирус постоянно меняется, приспосабливаясь к новым условиям.

«Если мутация оказывается полезной для выживаемости, то она начинает накапливаться в популяции. И такой мутировавший вирус заменяет „устаревшую модель“», — заявил он радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, уже зафиксированы тысячи вариантов SARS-CoV-2, но ни одна мутация до сих пор не приводила «ни к чему особенно страшному».

Повышение заразности коронавируса даже на 70% несравнимо, например, с заразностью кори, при которой один больной способен инфицировать 18 человек.

«А больной коронавирусом до сих пор инфицировал одного-полтора человека в своем окружении. Даже если увеличить этот показатель на 70%, получается максимум 2,5», — заявил врач.

По словам собеседника, «это не катастрофично».