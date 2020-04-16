Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о резкой смене состояния во время болезни

Журналист Георгий Кудинов заразился коронавирусом в Италии. Ему было очень плохо. Однако жар мгновенно спал, когда его перевели из приемного покоя в инфекционное отделение.

«Жар, державшийся до этого десять дней, ушел в одночасье именно в тот момент, когда ночью перебирался из приемного покоя в инфекционное отделение. Это вообще для меня какая-то загадка», — рассказал Кудинов «Спорт-Экспрессу».

У него был «звериный» кашель, который исчез вместе с жаром в ту же ночь. Журналист рассказал, что облегчение наступило, как будто «кто-то нажал на какую-то кнопку». Врачи больнице в Милане, куда попал Кудинов, пояснили, что резкая перемена состояния — это одна из особенностей COVID-19. Во время этой болезни очень быстро может стать как лучше, так и хуже.

Журналист сейчас здоров. Итальянские медики лечили его препаратами, которые назначают ВИЧ-инфицированным и больным малярией. Италия — одна из наиболее пострадавших от атаки коронавируса стран. Всего в этой европейской стране 2019-nCoV заразились 165 тысяч человек. От COVID-19 умерли более 21,5 тысячи пациентов.

Во всем мире уже более двух миллионов инфицированных. Жертвами болезни, которую вызывает коронавирус, стали 137 тысяч человек.