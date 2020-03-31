Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке изолировался в кабинете

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил появившуюся информацию, что у него нашли коронавирус. Сейчас медик работает в своем кабинете и чувствует себя хорошо.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал Проценко в Facebook.

Врач надеется, что выработанный за прошедший месяц иммунитет сделает свое дело. В комментариях Проценко пожелали поскорее поправиться.

«Денис Николаевич, держитесь! И скорейшего выздоровления», — написала одна из пользовательниц соцсети.

Первыми о подтвердившемся коронавирусе сообщили СМИ. Медики оценили состояние главного врача как удовлетворительное. На прошлой неделе Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке посещал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что с лидером страны все нормально, его постоянно проверяют на наличие инфекции.

В больнице в Коммунарке лечат людей, заразившихся коронавирусом. Сейчас таких пациентов насчитывается 2337. Вылечился от COVID-19 уже 121 человек.