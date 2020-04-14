Заразившаяся коронавирусом пояснила, что спасло ее ребенка

По мнению женщины, она заразилась коронавирусом в Турции, где отдыхала вместе с семьей. После возвращения домой ей поставили диагноз коронавирусная инфекция и отправили в закрытый бокс. Близких положили в другие палаты, так как не обнаружили у них инфекции.

Пациентка посчитала, что прошлогодняя прививка защитила членов ее семьи. Осенью она одна не успела привиться.

Болезнь протекала у жительницы Кирова без серьезных симптомов. Она выразила благодарность сотрудникам медицинских учреждений, которые трудятся во время пандемии.

«Со стороны видно, что врачам тяжело. Они не выходят из больницы, постоянно в напряжении. […] Но они держатся! Огромное им спасибо за доброе и заботливое отношение к пациентам!» — отметила женщина.