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    07 декабря 2021, 11:20

    Зараженным «омикроном» запретили покидать ЮАР

    Власти ЮАР запретили людям с «омикрон»-штаммом коронавируса покидать страну

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Власти ЮАР запретили людям, у которых выявили «омикрон»-штамм коронавируса, выезжать из страны. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве.

    Зараженным «омикроном» запретили покидать ЮАР

    «ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — сообщили агентству в посольстве ЮАР в РФ.

    Ранее вирусолог Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм «омикрон» может оказаться живой вакциной. У него снижена патогенность, а у переболевших вырабатывается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции. Многие ученые предполагают, что благодаря новому штамму будет положен конец пандемии коронавируса.

    «Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре этого года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант коронавируса имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса.

    В России пока обнаружено два случая заражения новым штаммом. Заразившиеся прибыли из ЮАР.