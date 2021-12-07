Зараженным «омикроном» запретили покидать ЮАР

Власти ЮАР запретили людям, у которых выявили «омикрон»-штамм коронавируса, выезжать из страны. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве.

«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — сообщили агентству в посольстве ЮАР в РФ.

Ранее вирусолог Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм «омикрон» может оказаться живой вакциной. У него снижена патогенность, а у переболевших вырабатывается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции. Многие ученые предполагают, что благодаря новому штамму будет положен конец пандемии коронавируса.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре этого года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант коронавируса имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса.

В России пока обнаружено два случая заражения новым штаммом. Заразившиеся прибыли из ЮАР.