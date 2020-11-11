Зараженный СОVID-19 медбрат записал видеообращение за несколько часов до смерти

Уточняется, что молодой человек обратился к родственникам перед процедурой эндотрахиальной интубации, пишет «Царьград».

«Ну что же, настал час истины», — заявил он.

Герой ролика сказал теплые слова членам свой семьи. Он отметил, что вне зависимости от развития событий, ему важно, чтобы любимые люди всегда помнили о том, кем он был и кем является. Медбрат успокоил близких, что не прощается с ними. Мужчина выразил уверенность, что вернется через несколько дней.

«Я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше», — сказал Серхио.

Спустя несколько часов Эрнандес скончался.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае у трех медицинских специалистов, которым сделали прививку от коронавируса, выявили COVID-19. Это случилось по причине того, что их иммунитет не успел сформироваться. В целом в регионе процедуру вакцинации прошли 42 врача.