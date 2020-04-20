Зараженный коронавирусом монах Саввино-Сторожевского монастыря рассказал о жизни в изоляции

«Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться», — признался священнослужитель.

Он заверил, что его состояние улучшилось. В ближайшее время он сдаст новые анализы на коронавирус. Монах выразил надежду, что они окажутся отрицательными.