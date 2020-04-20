Зараженный коронавирусом монах Саввино-Сторожевского монастыря рассказал о жизни в изоляции
Несколько дней назад у 44-летнего иеродиакона Саввино-Сторожевского монастыря Дмитрия Коныгина выявили коронавирус. Священника изолировали в отдельной палате, а братья-монахи всячески ухаживают за ним, передает сайт kp.ru.
«Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться», — признался священнослужитель.
Он заверил, что его состояние улучшилось. В ближайшее время он сдаст новые анализы на коронавирус. Монах выразил надежду, что они окажутся отрицательными.