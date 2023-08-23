23 августа 2023, 12:44
Зараженное сибирской язвой мясо обнаружили на рынке в Воронеже
Россельхознадзор подтвердил обнаружение мяса с сибирской язвой на рынке Воронежа
Специалисты ветеринарной службы обнаружили зараженное сибирской язвой мясо на рынке «1000 мелочей» в Воронеже. Опасную продукцию сожгли, сообщили на сайте управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
Генетический материал возбудителя инфекции выявили в двух образцах говядины. Всего эксперты отобрали 14 проб от мяса и другой продукции, хранившейся в камерах ООО УК «Торс» на рынке «1000 мелочей».
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«Проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия», — отметили в ведомстве.
По данным Россельхознадзора, пробы направили на исследования в Белгородскую испытательную лабораторию федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Там специалисты подтвердили наличие сибирской язвы.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об установлении карантина из-за опасной инфекции на отдельной территории областного центра.
Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в регионе 21 августа, сообщал RT. Причиной заболевания стала разделка туши зараженного животного, писали «Известия».
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