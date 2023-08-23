Общество 23 августа 2023, 12:44 Зараженное сибирской язвой мясо обнаружили на рынке в Воронеже Россельхознадзор подтвердил обнаружение мяса с сибирской язвой на рынке Воронежа Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Специалисты ветеринарной службы обнаружили зараженное сибирской язвой мясо на рынке «1000 мелочей» в Воронеже. Опасную продукцию сожгли, сообщили на сайте управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Генетический материал возбудителя инфекции выявили в двух образцах говядины. Всего эксперты отобрали 14 проб от мяса и другой продукции, хранившейся в камерах ООО УК «Торс» на рынке «1000 мелочей».

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«Проведено сжигание опасной продукции, осуществляются необходимые дезинфекционные мероприятия», — отметили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, пробы направили на исследования в Белгородскую испытательную лабораторию федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Там специалисты подтвердили наличие сибирской язвы.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об установлении карантина из-за опасной инфекции на отдельной территории областного центра.

Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в регионе 21 августа, сообщал RT. Причиной заболевания стала разделка туши зараженного животного, писали «Известия».