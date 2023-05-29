Общество 29 мая 2023, 16:05 Зараженная вирусами электроника появилась на российском рынке — СМИ «Известия»: в российских магазинах появилась зараженная на производстве умная техника Freepik

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На российском рынке появилась умная техника на базе операционной системы Android, зараженная вирусами на производстве, сообщили «Известия». По данным издания, вредоносные программы могут быть установлены как в смартфонах, так и другой электроники, включая часы и ТВ-приставки.

Аналитики японской компании Trend Micro заявили, что большинство зараженных на производстве аппаратов поступили в азиатские страны, при этом Россия оказалась на пятом месте среди государств, получивших наибольшее количество проблемных гаджетов.

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По мнению Главный специалиста отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрия Овчинникова, ситуация не нова — в 2016 году в смартфоны уже «вшивали» вредоносные программы.

«В случае, о котором сообщили в Trend Micro, вместо новых возможностей пользователям смартфонов подсунули систему слежения и утечек пользовательских данных», — отметил эксперт.

Глава направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал «360», что о заражении устройства может говорить медленная работа аппарата, а также подозрительное уменьшение объема памяти. Специалист порекомендовал устанавливать антивирусные программы и регулярно проверять гаджеты.