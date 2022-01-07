Дочь Заворотнюк обвинила жениха в заражении коронавирусом

Жених Анны Заворотнюк, дочери известной актрисы Анастасии Заворотнюк, в своем Instagram сообщила, что коронавирусом ее заразил жених. Девушка уточнила, что заболела COVID-19 второй раз за последние шесть месяцев.

Она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь точно диагностировать болезнь.

«Даже голос какой-то странный. Такое реально, если у меня ковид был в августе, а выздоровела я в сентябре? Возможно, что у меня опять ковид, или это нереально?» — спрашивает Анна. Она добавила, что ее заразил жених, у которого тоже есть похожие симптомы болезни, сообщила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что мошенники обманули россиянку от имени Анны Заворотнюк, попросив перевести деньги на их счет якобы для больной матери.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с тяжелой болезнью — глиобластомой. Она долгие месяцы провела в больнице в тяжелом состоянии, где врачи боролись за ее жизнь. Сейчас актриса находится дома — ее состояние нормализовалось.