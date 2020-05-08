Заражение коронавирусом выявили у девяти человек в Крыму

По информации онлайн-газеты «Новый Севастополь», Аксенов уточнил, что инфекцию обнаружили у трех медицинских работников больницы в Сакском районе. По его словам, «это плохой знак».

«Три человека — в Симферополе, разные источники: один старый очаг, двое непонятные. Два человека — Ялта: один старый очаг, один непонятный. И Алушта — один контактный 95-летней бабушки», — уточнил глава региона.

Ранее в Крыму зафиксировали первую жертву коронавирусной инфекцией. Ей стала пожилая женщина.