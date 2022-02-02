Иммунолог Крючков предсказал всплеск заражаемости «омикроном»

Иммунолог Николай Крючков предсказал скорый всплеск заболеваемости в России в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Своим прогнозом он поделился с kp.ru.

Специалист пояснил, что делать прогнозы можно, исходя из опыта других стран. Новый всплеск заболеваемости связан с появлением новой разновидности штамма.

«Новый подвариант „омикрона“ ВА.2 уже проник во многие европейские страны. В Дании он, став преобладающим, дал скачок заболеваемости. В течение ближайших двух-трех недель мы увидим, повторится ли такая же ситуация, в частности, в Великобритании. Это будет хорошо заметно, поскольку там пошла на спад предыдущая волна „омикрона“. Если в Соединенном Королевстве и других странах случится всплеск, то неизбежно в дальнейшем похожий сценарий ждет и Россию, отмечает эксперт. В этом случае на фоне спада волны „омикрона“ спустя две-три недели у нас может начаться новый подъем заболеваемости», — рассказал Крючков.