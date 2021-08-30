Главный педиатр Москвы призвал заранее прививать детей

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о важности своевременно делать прививки детям перед детским садом. Многие вакцины вводятся в несколько этапов, а между уколами должно пройти некоторое количество времени.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

Вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, ветряной оспы проводится в несколько этапов. Эти прививки, по словам педиатра, необходимо делать заранее перед отправкой ребенка в детский сад. Он отметил, что догнать вакцинацию за несколько месяцев перед садом не получится.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о недопуске детей без вакцинации от коронавируса на школьные занятия. Он напомнил, что в России еще не зарегистрирована вакцина для детей.

В Минпросвещения также призвали учителей сделать прививку перед началом учебного года, но вакцинация остается добровольной.