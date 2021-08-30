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    30 августа 2021, 05:59

    Главный педиатр Москвы призвал заранее прививать детей

    Екатерина Шамина

    Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о важности своевременно делать прививки детям перед детским садом. Многие вакцины вводятся в несколько этапов, а между уколами должно пройти некоторое количество времени.

    Главный педиатр Москвы призвал заранее прививать детей

    Об этом он рассказал РИА «Новости».

    Вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, ветряной оспы проводится в несколько этапов. Эти прививки, по словам педиатра, необходимо делать заранее перед отправкой ребенка в детский сад. Он отметил, что догнать вакцинацию за несколько месяцев перед садом не получится.

    Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о недопуске детей без вакцинации от коронавируса на школьные занятия. Он напомнил, что в России еще не зарегистрирована вакцина для детей.

    В Минпросвещения также призвали учителей сделать прививку перед началом учебного года, но вакцинация остается добровольной.