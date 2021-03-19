Россиянам назвали способы быстро заработать миллион

Не каждый человек может стать обладателем миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но это не повод расстраиваться, ведь заработать свой первый миллион можно и другим способом, считает финансовый советник Анна Харченко.

Например, первый миллион можно накопить. По словам Харченко, для этого недостаточно складывать деньги под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит или же приобрести ценные бумаги.

«Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше», — отметила Харченко в беседе с агентством «Прайм».

Депозит даст возможность человеку заработать 4-5%, а на облигациях можно получить чуть больше — 6-7%. А вот вложения в акции потенциально принесут прибыли на 15-20%. Готовые рискнуть, могут присмотреться к IPO и криптовалюте.

«Еще быстрее увидеть приятные цифры на счете получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?» — отметила финансовый советник.

Безбедная и спокойная старость все чаще становится целью не только людей среднего и предпенсионного возраста. Даже у довольно молодых людей, помимо получения хорошего образования или покупки квартиры, одной из долгосрочных целей становится пенсия, на которую можно достойно жить, не отказываясь от привычного уровня жизни. Инвестор, экономист Сергей Кикевич рассказал «360», что чем раньше человек начнет предпринимать какие-то практические шаги к достижению этой цели, тем лучше для него же самого. Самым эффективным способом приумножения средств он считает инвестиции.