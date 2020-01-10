Заработал новый сайт Всероссийской переписи населения 2020 года

По данным издания, на сайте www.strana2020.ru будет собрана вся информация о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения в текущем году. В ближайшем будущем на портале появится раздел «Конкурсы и викторины». Посетители смогут выбрать талисман переписи, а также принять участие в конкурсах видеороликов, фотографий и детского рисунка.