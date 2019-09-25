Зарабатывать на своем хобби. Одинцовские пенсионеры открыли студию вязания

Одинцовские пенсионеры открыли цех, где вяжут игрушки, украшения, одежду и изготавливают предметы интерьера. Покупателей находят через интернет и продают им свои товары.

Кто сказал, что с выходом на пенсию жизнь обретает серые краски? Точно не бабушки в мастерской Светланы Налеповой. Два года назад женщина открыла специальные курсы для пенсионеров. Здесь учат вязать абсолютно все: игрушки, шарфы, подставки для карандашей и даже сумки. Все материалы — гипоаллергенные. Со своими работами пенсионеры участвуют в конкурсе.

«Мы проводим конкурсы для старшего поколения. В этом году наш возраст был 55+. Двести участников со всей Московской области приняли участие в различных вариациях», — сказала Светлана Налепова, руководитель проекта.

А вот Валентина пришла на курсы недавно. Инженерное прошлое помогает пенсионерке быстро разобраться в инструкции и соединить крючок с крючком.

«Я на пенсии, и мне это нравится. День, как бы, занят. А так дома у пенсионеров уже круг общения не такой большой. А здесь в коллективе как-то интересно», — сказала Валентина Выкуцыва, пенсионерка.

Занятия проходят три раза в неделю по 4 часа в день. Голодными домой не возвращаются — здесь же и обед. Вязание помогает держать мозг в тонусе. А еще и заработать. Свои работы пенсионеры продают в интернет-магазинах. Берутся и за частные заказы. Например, недавно эту группу бабушек попросили связать логотип одной компании — целых 40 моделей одной и той же игрушки. Цены на игрушки совершенно разные: можно купить, например, собачку за 250 рублей или большую куклу за 6 тысяч рублей.

Желающих стать частью дружной команды так много, что Светлана открыла филиал в Звенигороде. В планах — освоить площадку в Наро-Фоминске. Также хочется расширить продажи — поставлять игрушки во все интернет-магазины.