«Гаражную реновацию» предложили запустить в Москве

В Москве предложили запустить «гаражную реновацию». Ее суть в том, чтобы дать людям выбор: либо вместо снесенных старых гаражей получить место в специально построенных многоуровневых паркингах, либо денежная компенсация в размере от 150 до 350 тысяч рублей.

В комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ постоянно обращаются москвичи насчет парковки личного транспорта, сообщила газета «Известия». Ситуация приобретает критический характер. Инициативу о запуске «гаражной реновации» направили Общественная плата РФ и НП «ЖКХ Контроль» мэру Москвы Сергею Собянину.

Пилотный проект общественники предложили запустить в столице. В случае его успеха распространить такую практику на другие крупные города. Объяснили инициативу нехваткой парковочных мест во дворах и нарастанием социального напряжения.

Начиная с 5 апреля стоимость парковки рассчитывается по новым тарифам на 193 участках улиц в Москве. При этом не везде сумма пойдет вверх. На некоторых улицах стоимость парковки наоборот снизится. В частности это касается 2-го и 4-го Самотечного переулка, Средней Переяславской улицы и Дербеневской набережной. Если раньше днем парковка там стоила 150 рублей за час, то теперь цена составит 60 рублей за час.