Общество 17 ноября 2023, 13:24 Запускавших фейерверки с крыши автобуса жителей задержали в Воронеже Полиция задержала двух жителей Воронежа, запускавших фейерверки с крыши автобуса Соцсети

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Полиция Воронежа задержала двух молодых людей, которые прокатились на крыше автобуса, запуская фейерверки. Об этом сообщило главное управление МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что вечером 15 ноября парни забрались на крышу автобуса на проспекте Революции. Как отметили в МВД, используя пиротехнику на крыше общественного транспорта, молодые люди грубо нарушили общественный порядок и продемонстрировали неуважение обществу.

После случившегося полиция задержала 22-летнего и 25-летнего жителей Новоусманского района. Парни стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Молодых людей доставили в отдел, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Кирове полностью голая девушка исполнила танец на крыше автобуса. Полицейские спустили ее на землю, после чего отправили на медосвидетельствование.