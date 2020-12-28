Запуск «Союза» с французским спутником пришлось отложить из-за плохой погоды

Запуск французского военного спутника CSO-2, который должен был состояться с космодрома Куру во французской Гвиане, пришлось отложить из-за плохой погоды. На орбиту спутник будет доставлять ракета-носитель «Союз».

Об этом РИА «Новости» сообщили два источника в ракетно-космической отрасли. Планировалось, что запуск ракеты состоится 28 декабря в 19:42 по московскому времени. Речь идет о ракете «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М».

«Запуск CSO-2 отложен на сутки из-за неблагоприятного ветра», — отметил один из источников. Другой собеседник агентства эту информацию подтвердил.

Это не первый раз, когда запуск CSO-2 переносят. Изначально он должен был состояться в апреле, однако его пришлось отложить на более поздний срок из-за нескольких причин. Это произошло из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и временном закрытии космодрома Куру из-за ситуации с коронавирусом.

Спутник оптико-электронной разведки CSO-2 создали в интересах минобороны Франции. Он отправится на орбиту вслед за спутником CSO-1 — его запустили еще в декабря 2018 года. При этом CSO-1 тоже отправили с космодрома Куру при помощи «Союза». Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, которые запустили в 2004 и 2009 годах соответственно.