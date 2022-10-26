Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске производства телекоммуникационного оборудования в ОЭЗ «Технополис Москва» | 360°

Общество 26 октября 2022, 11:15 Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске производства телекоммуникационного оборудования в ОЭЗ «Технополис Москва» Фото предоставлено Комплексом экономической политики и мущественно-земельных отношений Правительства Москвы

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Компания НПО «Гранит», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», занимается строительством на площадке «Алабушево» современного конвейерного производства по выпуску телекоммуникационного оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий объем инвестиций в строительство и запуск производства составил более 800 миллионов рублей.

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«Компания планирует инвестировать более 800 миллионов рублей в строительство и запуск высокотехнологичного конвейерного производства телекоммуникационного оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. Трудоустроиться на производство смогут около 60 человек», — поделился Ефимов.

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НПО «Гранит» — один из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем. Его главные покупатели — федеральные органы коммерческой власти и коммерческие структуры. Резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» компания стала в 2017 году.

«Новое предприятие расположится на участке площадью 1,6 гектара в „Алабушево“. Там возведут почти восемь тысяч квадратных метров производственных площадей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что в настоящее

Продукция НПО «Гранит» пользуется высоким спросом как на отечественном, так и на мировом рынках. За все время своей работы компания изготовила для российских заказчиков свыше 150 тысяч единиц инновационной техники, среди которых технические средства связи, средства криптографической защиты информации с высоким быстродействием, элементы искусственного интеллекта, системы управления базами данных.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет «Граниту» получать дополнительную поддержку. Компанию освободили от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для нее снизили до 2%. Кроме того, с ввозимых ею товаров не взимаются таможенные сборы.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где для инвесторов действует особый льготный режим. В ОЭЗ входят пять площадок:

Объем инвестиций компаний-резидентов превышает 81 миллиард рублей. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.