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Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Самолеты «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре начнут производить в 2024 году

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Легкомоторные самолеты «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре начнут собирать в 2024 году, об этом рассказали в ходе презентации в павильоне Хабаровского края на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщил ТАСС.

В этом же году производство самолетов выйдет на уровень до 20 единиц в год. Но уже к 2025-му по поручению президента России Владимира Путина необходимо создать производственные мощности для выпуска не менее 30 «Байкалов».

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Новое воздушное судно будет использоваться для грузовых перевозок, спасательных и патрульных работ, транспортировки пациентов. Опытный образец увидел свет в 2022 году.

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Площадка для размещения самолетов появится в Комсомольске-на-Амуре, где будет действовать режим ТОР. Речь идет об экономической зоне со льготными налоговыми условиями.

Ранее сообщалось, что прибывший во Владивосток Владимир Путин примет участие в работе форума. Он также пообщается с модераторами ключевых сессий мероприятия.

Самолеты

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