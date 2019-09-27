Запуск несуществующей котельной на Камчатке проверила прокуратура

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в камчатское село Средние Пахачи. В нем к отопительному сезону якобы запустили котельную. Местные жители заявили, что она не работает уже 20 лет.

Специалисты надзорного ведомства установили, что сельская котельная не работает с момента аварии, произошедшей в 1999 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Тогда в ней обрушились дымоходы, а система водоснабжения всего села перемерзла.

Отопление во всех квартирах Подмосковья появится раньше задуманного срока Подробнее

«С момента аварии восстановительные работы на котельной не проводились», — уточнили в прокуратуре, добавив, что администрация решила перевести муниципальное образование на локальное отопление силами населения. Топились они углем, дровами и электробойлерами. Последние подключили и на социальных объектах.

С 1999 года не выделялись и не предусматривались средства на содержание котельной. Более того, как объект теплоснабжения или требующий финансовых затрат на содержание она не значится ни в одном официальном документе.

Заброшенную котельную показал в видеоролике один из жителей села. Кадры он решил снять после релиза на сайте правительства региона. В нем был дан комментарий министра ЖКХ и энергетики Камчатки Олега Кукиля, который сообщил о плановом запуске 20 сентября котельной в Средних Пахачах. Поселение Олюторского района он назвал «последним, в котором отопительный сезон еще не стартовал». Позже власти указали на неточность в пресс-релизе, уточнило РИА «Новости». Губернатор Камчатского края пообещал, что направит министра в село, чтобы убедиться в неработоспособности котельной.

Автор ролика уверял, что котельная более 20 лет существует в документах органов региональной власти.

«В указанной части информация видеоролика, распространенная в сети Интернет и в СМИ, является недостоверной. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве обратили внимание, что держат на особом контроле подготовительные мероприятия к осенне-зимнему сезону и началу отопительного периода в Камчатском крае.