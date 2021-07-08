Запуск модуля «Наука» отложили почти на неделю

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустят в космос на ракете «Протон-М» 21 июля. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Изначально пуск планировался 15 июля.

«Вывоз ракеты-носителя „Протон-М“ с многофункциональным лабораторным модулем „Наука“ для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в качестве запасных дат предусмотрены 22 и 23 июля.

В начале июля в Роскосмосе рассказали, что на модуле «Наука» выявили замечание во время подготовки к запуску. Модуль вернули в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации «Энергия» для устранения замечания, об этом написало РИА «Новости». При этом не было известно, повлияет ли это на дату запуска, намеченную на 15 июля.

Строительство «Науки» началось в 1995 году. Его планировали сделать наземным дублером первого модуля МКС «Заря». Однако в 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублера в полноценный летный модуль.

Запуск «Науки» назначили на 2007 год, но завершить строительство в запланированный срок не удалось. В итоге запуск откладывали каждый год.