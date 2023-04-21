Общество 21 апреля 2023, 15:59 Запуск фонтанов в Нижнем Новгороде запланировали на 1 мая

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о запуске в городе 21 фонтана с 1 мая. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

По словам градоначальника, только в Канавинском районе будут работать четыре фонтана, еще один в Автозаводском районе, в Нижегородском районе также включат четыре фонтана.

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Жители Сормова, Ленинского и Советских районов в скором времени смогут насладиться водными струями.

Центральный фонтан на площади Минина и Пожарского запустят 28 апреля.