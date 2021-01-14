Запуск фейерверков в России предложили ограничить пятью днями в году

В России хотят ввести ограничение на использование пиротехники. Оно предполагает запуск фейерверков только пять дней в году. Таким образом общественники надеются защитить право людей на тишину и отдых.

Инициатива принадлежит члену Общественной палаты РФ Султану Хамзаеву, сообщил сайт RT. Она описана в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Завершившиеся новогодние каникулы, подчеркнул Хамзаев, по традиции сопровождались запуском любительских салютов и пиротехники. При этом россияне зачастую устраивают фейерверки не только в ночь на 1 января, но и в другие праздничные дни — как поздними вечерами, так и в ночное время.

Подобное поведение, отметил член Общественной палаты, причиняет дискомфорт другим людям. Особое неудобство запуски салютов доставляют пожилым россиянам и семьям с детьми, которые в течение полутора недель не могут рассчитывать на тишину, сон и отдых.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году, — заявил в письме Хамзаев.

Разрешить пускать фейерверки он предложил в ночь с 31 декабря на 1 января, когда празднуется Новый год, на День Победы 9 мая, 12 июня — в День России — и в День народного единства 4 ноября.

Общественник привел в пример похожие и даже более жесткие ограничения на использование пиротехники частными лицами, которые действуют в некоторых странах.