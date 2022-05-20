Запущено строительство трех станций на Рублево-Архангельской линии метро в Москве

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале строительства трех новых станций метро на Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом написало ИА «НСН».

Рабочие приступили к обустройству строительной площадки, а также установке ограждающих конструкций на станции «Звенигородская».

Что касается станции метро «Карамышевская», там сейчас разрабатывают грунт котлована, делают монтаж его крепления и вынос действующих столичных сетей.

На станции «Бульвар Карбышева», по словам Бочкарева, ведутся работы по прокладке временных энергосетей, переустройству объездных дорог и пешеходных путей.