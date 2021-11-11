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    11 ноября 2021, 10:13

    Запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности поступит в Госдуму на следующей неделе — СМИ

    Источник РИА Новости: в Думе ждут запрос о лишении Рашкина неприкосновенности на следующей неделе

    Андрей Иванов

    На следующей неделе в Госдуму может поступить запрос из Генпрокуратуры о лишении депутата Валерия Рашкина неприкосновенности после истории с тушей лося. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА «Новости» в нижней палате парламента.

    Запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности поступит в Госдуму на следующей неделе — СМИ

    «Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — приводит РИА «Новости» слова источника.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проведут заседание по вопросу снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности, как только поступит соответствующее обращение генпрокурора.

    В конце октября силовики остановили ехавшего на машине по саратовскому лесу Рашкина. В багажнике он вез разделанную тушу лося. Депутат уверил, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте. Накануне парламентарий прошел проверку на полиграфе. По словам Рашкина, эксперты заключили, что он не врет.