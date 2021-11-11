На следующей неделе в Госдуму может поступить запрос из Генпрокуратуры о лишении депутата Валерия Рашкина неприкосновенности после истории с тушей лося. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА «Новости» в нижней палате парламента.

«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — приводит РИА «Новости» слова источника.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проведут заседание по вопросу снятия с Рашкина депутатской неприкосновенности, как только поступит соответствующее обращение генпрокурора.

В конце октября силовики остановили ехавшего на машине по саратовскому лесу Рашкина. В багажнике он вез разделанную тушу лося. Депутат уверил, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте. Накануне парламентарий прошел проверку на полиграфе. По словам Рашкина, эксперты заключили, что он не врет.