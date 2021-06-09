Уменьшать срок службы новой техники предложили запретить в России

Роспотребнадзор предложил запретить сокращать срок службы новой техники. Если производитель выпустил холодильник, который проработает 10 лет, то в случае принятия поправок срок службы следующей модели не сможет быть меньше.

Ведомство уже разработало поправки в закон «О защите прав потребителей», сообщила газета «Известия». Согласно документу, срок службы усовершенствованной модели техники не может быть меньше чем у той, что уже продается. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что пока поправки дорабатываются.

«Мировые бренды, которые не нуждаются в рекламе надежности своей продукции, норовят устанавливать срок службы поменьше на ту продукцию, которую люди обновляют часто», — пояснил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Производители побуждают людей приобретать новые модели. Потребителей может полностью устраивать техника, но у нее уже закончился срок обслуживания. В итоге приходится покупать новый гаджет. В качестве примера председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов привел технику Apple. Если в 2016 году компания указывала пять лет службы смартфонов, то в 2018-м — всего три года.